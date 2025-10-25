«Колорадо» вызвал нападающего Данила Гущина из фарм-клуба

«Колорадо Эвеланш» вызвал российского нападающего Данила Гущина из АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

23-летний форвард набрал 7 (6+1) очков в пяти матчах сезона за «Колорадо Иглс». Он лидирует в гонке снайперов АХЛ.

Также сообщается, что «Колорадо» вызвал из фарм-клуба защитника Джека Ашана. В четырёх играх за «Иглс» у него 5 (1+4) очков.

Гущин пополнил стан «лавин» в результате обмена из «Сан-Хосе Шаркс» летом 2025 года. Всего Данил провёл в АХЛ 187 матчей в АХЛ, набрав 157 (76+81) очков. Также на его счету 18 игр в НХЛ за «Шаркс», где нападающий заработал 5 (2+3) очков. Форвард был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 2020 года в третьем раунде под общим 76-м номером.