Отец Илона Маска посетил матч «Ак Барса» с «Адмиралом» в Казани

В эти минуты в Казани проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает «Адмирал» из Владивостока. После первого периода хозяева впереди — 2:1. На трибунах стадиона «Татнефть-Арена» присутствует Эррол Маск, отец Илона Маска, сообщает пресс-служба казанского клуба в телеграм-канале.

Фото: Кадр из трансляции

Известно, что предприниматель прилетел в столицу Татарстана ещё два дня назад и пробудет в городе до конца недели.

Эррол Маск известен как южноафриканский инженер, который раньше занимался изумрудным бизнесом.

На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 25 очков после 18 матчей. «Адмирал» с 15 очками после 14 встреч расположился на девятой строчке в таблице Востока.