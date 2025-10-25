Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата» Козлов: хорошо закончить выездную серию на победной ноте

Главный тренер «Салавата» Козлов: хорошо закончить выездную серию на победной ноте
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Жафяров (Белозёров) – 11:10 (5x5)     1:1 Жаровский (Калинюк, Родевальд) – 12:33 (5x4)     1:2 Ефремов (Фаизов, Кузнецов) – 26:38 (5x5)    

– Важная победа, хорошо закончить выездную серию на победной ноте. В нашей ситуации каждое очко на вес золота. Ребята молодцы, правильно подготовились, выполнили установку, правильная была самоотдача. «Нефтехимик» опасно переходит в контратаку, поэтому старались больше держать шайбу в своём контроле. Самоотдача, желание, страсть стали ключами к успеху.

– Ваша команда с первых секунд задала высокий темп. Не боялись, что к третьему периоду ваши игроки устанут?
– Мы всегда играем в таком темпе, против «Нефтехимика» по-другому никак. Старались перебегать соперника, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
«Салават Юлаев» впервые в сезоне выиграл три матча подряд, до зоны плей-офф — три очка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android