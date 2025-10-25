Главный тренер «Салавата» Козлов: хорошо закончить выездную серию на победной ноте

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
– Важная победа, хорошо закончить выездную серию на победной ноте. В нашей ситуации каждое очко на вес золота. Ребята молодцы, правильно подготовились, выполнили установку, правильная была самоотдача. «Нефтехимик» опасно переходит в контратаку, поэтому старались больше держать шайбу в своём контроле. Самоотдача, желание, страсть стали ключами к успеху.
– Ваша команда с первых секунд задала высокий темп. Не боялись, что к третьему периоду ваши игроки устанут?
– Мы всегда играем в таком темпе, против «Нефтехимика» по-другому никак. Старались перебегать соперника, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».
- 25 октября 2025
-
18:06
-
17:46
-
17:34
-
17:14
-
17:05
-
17:03
-
16:57
-
16:53
-
16:49
-
16:44
-
16:32
-
16:12
-
16:00
-
15:29
-
15:10
-
14:50
-
14:35
-
14:19
-
14:00
-
13:42
-
13:20
-
13:04
-
12:46
-
12:31
-
12:09
-
11:48
-
11:30
-
11:08
-
10:47
-
10:30
-
10:11
-
09:50
-
09:36
-
09:20
-
09:10