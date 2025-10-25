Главный тренер «Салавата» Козлов: хорошо закончить выездную серию на победной ноте

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Важная победа, хорошо закончить выездную серию на победной ноте. В нашей ситуации каждое очко на вес золота. Ребята молодцы, правильно подготовились, выполнили установку, правильная была самоотдача. «Нефтехимик» опасно переходит в контратаку, поэтому старались больше держать шайбу в своём контроле. Самоотдача, желание, страсть стали ключами к успеху.

– Ваша команда с первых секунд задала высокий темп. Не боялись, что к третьему периоду ваши игроки устанут?

– Мы всегда играем в таком темпе, против «Нефтехимика» по-другому никак. Старались перебегать соперника, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».