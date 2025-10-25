Скидки
Главный тренер «Нефтехимика» Гришин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Жафяров (Белозёров) – 11:10 (5x5)     1:1 Жаровский (Калинюк, Родевальд) – 12:33 (5x4)     1:2 Ефремов (Фаизов, Кузнецов) – 26:38 (5x5)    

– Довольно быстрая игра. Моменты были как у наших ворот, так и у чужих. Нельзя не отметить соперника, который здорово играл в обороне. Они много блокировали наши броски, особенно в первых двух периодах. Мне показалось, у нас не так много бросков дошло до их ворот. В третьей двадцатиминутке мы внесли небольшие корректировки, благодаря чему было больше моментов в зоне противника.

Для нас нетипичны удаления за нарушение численного состава, но сегодня аж два раза удалились за это. Вместо того, чтобы атаковать, нам в эти минуты пришлось обороняться. Стоит отметить, что ранее у нас были две результативные игры. Так что бывают матчи, когда после такой голевой феерии трудно забить.

– Вы выигрываете у грандов, но проигрываете прямым конкурентам. Как так?
– Раньше была газета «Футбол-Хоккей» с рубрикой «Гроза авторитетов». Наверное, сейчас мы лидеры по этому компоненту. К сожалению, такое бывает. Однако тяжело сказать, чего нам не хватает, чтобы преодолеть довольно плотную оборону противника. Гранды больше нацелены на атаку, чем мы и пользуемся. А более скромные команды уделяют больше внимания обороне, из-за чего их тяжело обыгрывать. Чтобы это преодолеть, нужно определённое мастерство, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

«Салават Юлаев» впервые в сезоне выиграл три матча подряд, до зоны плей-офф — три очка
