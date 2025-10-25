Скидки
Шелдон Ремпал подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» официально объявил о переходе нападающего Шелдона Ремпала. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Напомним, летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился. Минувшей ночью «столичные» расторгли контракт с игроком.

В прошлом сезоне 30-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев». В текущей кампании за «Херши» он провёл всего четыре матча и набрал 2 (1+1) очка. В октябре форварда дважды выставляли на драфт отказов: 3 октября — для перевода в фарм‑клуб, 23 октября — с целью расторжения контракта.

