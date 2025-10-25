Форвард «Салавата Юлаева» Фаизов высказался о победе над «Нефтехимиком»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Эмоции только положительные. Рад, что мы победили. Да, в конце встречи «косякнул», удалился, но потом исправился. Главное, что выиграли.

– Насколько было приятно поучаствовать в победной шайбе?

– Да, я не стал выезжать, подождал, когда Ефремов откроется. Я отдал передачу ему. Очень рад, что нам получилось забить

– Насколько помогает влиться в коллектив то, что много молодых игроков в команде?

– В целом без разницы, молодые или опытные. У нас отличный коллектив, все подбадривают и подсказывают, так что всё здорово.

– Что можете сказать о разнице между игрой в МХЛ и КХЛ?

– Во взрослом хоккее нужно быть готовым физически, быстро принимать решения, — приводит слова Фаизова пресс-служба «Салавата Юлаева».