Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата Юлаева» Фаизов высказался о победе над «Нефтехимиком»

Форвард «Салавата Юлаева» Фаизов высказался о победе над «Нефтехимиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Жафяров (Белозёров) – 11:10 (5x5)     1:1 Жаровский (Калинюк, Родевальд) – 12:33 (5x4)     1:2 Ефремов (Фаизов, Кузнецов) – 26:38 (5x5)    

– Эмоции только положительные. Рад, что мы победили. Да, в конце встречи «косякнул», удалился, но потом исправился. Главное, что выиграли.

– Насколько было приятно поучаствовать в победной шайбе?
– Да, я не стал выезжать, подождал, когда Ефремов откроется. Я отдал передачу ему. Очень рад, что нам получилось забить

– Насколько помогает влиться в коллектив то, что много молодых игроков в команде?
– В целом без разницы, молодые или опытные. У нас отличный коллектив, все подбадривают и подсказывают, так что всё здорово.

– Что можете сказать о разнице между игрой в МХЛ и КХЛ?
– Во взрослом хоккее нужно быть готовым физически, быстро принимать решения, — приводит слова Фаизова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в гостях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android