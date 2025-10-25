Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс – Адмирал, результат матча 25 октября 2025 года, счет 5:3, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, обыграв «Адмирал»
Комментарии

Сегодня, 25 октября, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Сафонов (Фальковский) – 02:19 (5x5)     1:1 Тертышный (Олсон, Гераськин) – 10:34 (5x4)     2:1 Миллер (Сафонов) – 17:38 (5x5)     2:2 Завгородний – 23:08 (4x5)     3:2 Хмелевски (Денисенко, Барабанов) – 23:41 (5x4)     4:2 Хмелевски (Барабанов, Миллер) – 26:41 (5x4)     4:3 Старков (Гутик, Шулак) – 36:55 (5x4)     5:3 Сафонов (Лямкин, Галимов) – 52:00 (5x4)    

В составе «Ак Барса» отличились Илья Сафонов (дважды), Митчелл Миллер и Александр Хмелевски (дважды). За «Адмирал» заброшенными шайбами отметились Никита Тертышный, Дмитрий Завгородний и Степан Старков.

Таким образом, казанцы одержали девятую подряд победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymyz1MK

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 27 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 15 очками после 15 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фото
Отец Илона Маска посетил матч «Ак Барса» с «Адмиралом» в Казани
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android