«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, обыграв «Адмирал»

Сегодня, 25 октября, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 5:3.

В составе «Ак Барса» отличились Илья Сафонов (дважды), Митчелл Миллер и Александр Хмелевски (дважды). За «Адмирал» заброшенными шайбами отметились Никита Тертышный, Дмитрий Завгородний и Степан Старков.

Таким образом, казанцы одержали девятую подряд победу.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 27 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 15 очками после 15 встреч располагается на 10-й строчке Востока.