Форвард «Сочи» Верба — об 1:8 от СКА: в раздевалке был мужской разговор

Нападающий «Сочи» Марк Верба высказался о разгромном поражении от СКА (1:8) и рассказал о собрании игроков в раздевалке после матча.
– Марк, вы опытный игрок, многое в своей карьере проходили. Что нужно сделать, чтобы забыть этот матч и двигаться дальше?
– Не хочется говорить никакие клише. Но действительно надо забыть этот матч. На холодную голову проанализировать, что привело к такому результату. Со свежими мыслями и силами, приезжать в Москву и играть со «Спартаком».
– В раздевалке после игры было долгое собрание игроков…
– Да, был мужской разговор. На лёд выходим мы и решение на льду принимаем тоже мы. Обсудили те моменты, которые можем исправить. Высказали негативные мысли, надеюсь, стало легче и оставили всё в Питере. Покопались, прежде всего, в себе, – приводит слова Вербы официальный сайт «Сочи».
