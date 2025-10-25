Скидки
Форвард «Сочи» Верба — об 1:8 от СКА: в раздевалке был мужской разговор

Нападающий «Сочи» Марк Верба высказался о разгромном поражении от СКА (1:8) и рассказал о собрании игроков в раздевалке после матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Короткий (Романов) – 05:16 (5x5)     2:0 Поляков (Локтионов, Недопёкин) – 05:54 (5x5)     3:0 Плотников (Хайруллин, Воробьёв) – 21:21 (5x4)     4:0 Короткий (Романов, Дишковский) – 21:51 (5x5)     5:0 Короткий (Дишковский) – 25:04 (4x5)     6:0 Воробьёв (Хайруллин) – 25:45 (4x5)     7:0 Гримальди – 29:22 (5x5)     8:0 Бландизи (Сапего, Плотников) – 43:57 (5x5)     8:1 Боден (Тянулин, Гуськов) – 54:39 (5x4)    

– Марк, вы опытный игрок, многое в своей карьере проходили. Что нужно сделать, чтобы забыть этот матч и двигаться дальше?
– Не хочется говорить никакие клише. Но действительно надо забыть этот матч. На холодную голову проанализировать, что привело к такому результату. Со свежими мыслями и силами, приезжать в Москву и играть со «Спартаком».

– В раздевалке после игры было долгое собрание игроков…
– Да, был мужской разговор. На лёд выходим мы и решение на льду принимаем тоже мы. Обсудили те моменты, которые можем исправить. Высказали негативные мысли, надеюсь, стало легче и оставили всё в Питере. Покопались, прежде всего, в себе, – приводит слова Вербы официальный сайт «Сочи».

