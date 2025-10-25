Тамбиев: удаления нас очень сильно подводят, 22 минуты — перебор, надо это убрать

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«По содержанию в атаке, по самой игре – ребята сражались, играли, но удаления нас подводят очень сильно. Боремся с этим моментом, но достучаться не можем. 22 минуты – перебор с такой мастеровитой командой, надо постараться убрать это. Послезавтра посмотрим, какой будет сценарий игры», – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 27 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 15 очками после 15 встреч располагается на 10-й строчке Востока.