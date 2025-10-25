Скидки
Тамбиев — о голе Миллера: радуйтесь, что он у вас есть, у нас таких нет

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил гол защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера в матче между командами. Игра состоялась сегодня, 25 октября, и завершилась со счётом 5:3 в пользу казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Сафонов (Фальковский) – 02:19 (5x5)     1:1 Тертышный (Олсон, Гераськин) – 10:34 (5x4)     2:1 Миллер (Сафонов) – 17:38 (5x5)     2:2 Завгородний – 23:08 (4x5)     3:2 Хмелевски (Денисенко, Барабанов) – 23:41 (5x4)     4:2 Хмелевски (Барабанов, Миллер) – 26:41 (5x4)     4:3 Старков (Гутик, Шулак) – 36:55 (5x4)     5:3 Сафонов (Лямкин, Галимов) – 52:00 (5x4)    

«Как можно оценить гол Миллера? Человек прошёл всех защитников и забил. Я тоже не знаю, как такое возможно. Он молодец, на то он и Миллер. Радуйтесь, что он у вас есть. У нас нет Миллера, у нас Шулак и Коледов. У вас ещё помимо Миллера людей хватает», – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

