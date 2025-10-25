Тамбиев — о голе Миллера: радуйтесь, что он у вас есть, у нас таких нет

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил гол защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера в матче между командами. Игра состоялась сегодня, 25 октября, и завершилась со счётом 5:3 в пользу казанского клуба.

«Как можно оценить гол Миллера? Человек прошёл всех защитников и забил. Я тоже не знаю, как такое возможно. Он молодец, на то он и Миллер. Радуйтесь, что он у вас есть. У нас нет Миллера, у нас Шулак и Коледов. У вас ещё помимо Миллера людей хватает», – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

