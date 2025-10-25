Защитник «Ак Барса» Миллер — о своём голе: ничего особенного, важнее командная победа

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (5:3).

«Хорошая командная победа. Мой гол? Ничего особенного. Сделал удачный ход и забил. Наверное, один из лучших голов в карьере. Они все хороши, в прошлом году был хороший гол «Ладе». Важнее игра команды, командная победа», – сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 27 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.