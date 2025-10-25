Скидки
Хоккей Новости

Миллер высказался об игре «Ак Барса» в большинстве после прихода в клуб тренера Шафранова

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер заявил, что команда стала лучше играть в большинстве с приходом в штаб тренера Константина Шафранова.

«Хорошая победная серия. Думаю, дело в том, что мы играем как команда, как единое целое. Мы сосредоточены на установках наших тренеров, выполняем их как следует. Хорошо играем в большинстве. Как изменилось большинство с новым тренером Шафрановым?

У каждого тренера есть свои взгляды на хоккей, своё мнение. На то это и разные люди. Сейчас мы действительно здорово действуем в этом компоненте», – сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

