На пресс-конференции в Казани во время ответов Гатиятулина сработала пожарная сигнализация

На пресс-конференции в Казани во время ответов главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина после матча с «Адмиралом» включилась пожарная сигнализация, которая впоследствии оказалась ложной. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов. Игра состоялась сегодня, 25 октября, и завершилась со счётом 5:3 в пользу казанцев.

Отметим, эта победа стала для «Ак Барса» девятой подряд. После 19 матчей команда из Казани занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 27 очками. «Адмирал» с 15 очками после 15 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Следующую игру «Ак Барс» также проведёт с «Адмиралом» 27 октября.