На пресс-конференции в Казани во время ответов Гатиятулина сработала пожарная сигнализация
На пресс-конференции в Казани во время ответов главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина после матча с «Адмиралом» включилась пожарная сигнализация, которая впоследствии оказалась ложной. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов. Игра состоялась сегодня, 25 октября, и завершилась со счётом 5:3 в пользу казанцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Сафонов (Фальковский) – 02:19 (5x5) 1:1 Тертышный (Олсон, Гераськин) – 10:34 (5x4) 2:1 Миллер (Сафонов) – 17:38 (5x5) 2:2 Завгородний – 23:08 (4x5) 3:2 Хмелевски (Денисенко, Барабанов) – 23:41 (5x4) 4:2 Хмелевски (Барабанов, Миллер) – 26:41 (5x4) 4:3 Старков (Гутик, Шулак) – 36:55 (5x4) 5:3 Сафонов (Лямкин, Галимов) – 52:00 (5x4)
Отметим, эта победа стала для «Ак Барса» девятой подряд. После 19 матчей команда из Казани занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 27 очками. «Адмирал» с 15 очками после 15 встреч располагается на 10-й строчке Востока.
Следующую игру «Ак Барс» также проведёт с «Адмиралом» 27 октября.
