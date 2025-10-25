Гатиятулин высказался о девятиматчевой победной серии «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победную серию команды, состоящую из девяти матчей. На данный момент казанская команда занимает второе место на Востоке.

«Нужно не на победные серии обращать внимание, гораздо важнее, как мы реагируем на удачные игры. У нас с этим была проблема, мы рады, что ребята правильно реагируют сейчас и выходят с полной концентрацией на игры.

Понятно, сложно доминировать на протяжении всего матча, важно грамотно действовать в те моменты, когда инициатива переходит к сопернику. Так же и по сезону важно правильно играть и смотреть на текущее состояние, где мы в данный момент, от этого отталкиваться. Будем работать над этим совместно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.