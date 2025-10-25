Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался о девятиматчевой победной серии «Ак Барса»

Гатиятулин высказался о девятиматчевой победной серии «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победную серию команды, состоящую из девяти матчей. На данный момент казанская команда занимает второе место на Востоке.

«Нужно не на победные серии обращать внимание, гораздо важнее, как мы реагируем на удачные игры. У нас с этим была проблема, мы рады, что ребята правильно реагируют сейчас и выходят с полной концентрацией на игры.

Понятно, сложно доминировать на протяжении всего матча, важно грамотно действовать в те моменты, когда инициатива переходит к сопернику. Так же и по сезону важно правильно играть и смотреть на текущее состояние, где мы в данный момент, от этого отталкиваться. Будем работать над этим совместно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, обыграв «Адмирал»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android