Гатиятулин: знаем сильные качества Миллера, он усвоил урок, показывает это игрой

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре защитника команды Митчелла Миллера.

«Знаем Миллера, его сильные качества. Всегда говорим ребятам, чтобы они их проявляли, но не в ущерб обороне. Всем нам известен его потенциал – он может ещё прибавлять. При этом как в атакующих действиях, так и в оборонительных.

В сентябре были вопросы к нему по игре в обороне, но он усвоил урок, что показывает своей игрой. Результатом прошлого сезона никто в команде недоволен. Мы договорились с ребятами, что действия должны быть командными. Был серьёзный разговор», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.