Гатиятулин — о Хмелевски: о мастерстве Александра и его броске знает вся лига

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре нападающего команды Александра Хмелевски и заявил, что о его мастерстве знает вся лига.

«О мастерстве Александра Хмелевски и его броске знает вся лига. Мы с ним говорили, что набор очков – это вопрос времени. Но даже в играх, когда не было очков, он нам помогал. У нас был непростой момент, когда мы готовились к игре с «Барысом». Тогда было много внимания к переходу Александра. Он часть внимания забрал к себе, чем помог нам», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В нынешнем сезоне Хмелевски провёл за «Ак Барс» 11 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.