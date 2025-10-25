Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о Хмелевски: о мастерстве Александра и его броске знает вся лига

Гатиятулин — о Хмелевски: о мастерстве Александра и его броске знает вся лига
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре нападающего команды Александра Хмелевски и заявил, что о его мастерстве знает вся лига.

«О мастерстве Александра Хмелевски и его броске знает вся лига. Мы с ним говорили, что набор очков – это вопрос времени. Но даже в играх, когда не было очков, он нам помогал. У нас был непростой момент, когда мы готовились к игре с «Барысом». Тогда было много внимания к переходу Александра. Он часть внимания забрал к себе, чем помог нам», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В нынешнем сезоне Хмелевски провёл за «Ак Барс» 11 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Гатиятулин: знаем сильные качества Миллера, он усвоил урок, показывает это игрой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android