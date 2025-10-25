Гатиятулин рассказал о состоянии пропускавшего матч капитана «Ак Барса» Марченко

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча с «Адмиралом» (5:3) ответил на вопрос о состоянии здоровья капитана команды защитника Алексея Марченко, который пропускал эту игру.

«Разные по сценарию матчи на этой неделе. Рады хорошей командной победе. Спасибо болельщикам за поддержку. Состояние Алексея Марченко? Он получил повреждение. Насколько оно серьёзное, пока выясняем. Пока не могу ответить на этот вопрос», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем сезоне Марченко провёл за казанский клуб 18 матчей, в которых записал на свой счёт пять результативных передач.