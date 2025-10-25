Скидки
Гатиятулин рассказал о состоянии пропускавшего матч капитана «Ак Барса» Марченко

Гатиятулин рассказал о состоянии пропускавшего матч капитана «Ак Барса» Марченко
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча с «Адмиралом» (5:3) ответил на вопрос о состоянии здоровья капитана команды защитника Алексея Марченко, который пропускал эту игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Сафонов (Фальковский) – 02:19 (5x5)     1:1 Тертышный (Олсон, Гераськин) – 10:34 (5x4)     2:1 Миллер (Сафонов) – 17:38 (5x5)     2:2 Завгородний – 23:08 (4x5)     3:2 Хмелевски (Денисенко, Барабанов) – 23:41 (5x4)     4:2 Хмелевски (Барабанов, Миллер) – 26:41 (5x4)     4:3 Старков (Гутик, Шулак) – 36:55 (5x4)     5:3 Сафонов (Лямкин, Галимов) – 52:00 (5x4)    

«Разные по сценарию матчи на этой неделе. Рады хорошей командной победе. Спасибо болельщикам за поддержку. Состояние Алексея Марченко? Он получил повреждение. Насколько оно серьёзное, пока выясняем. Пока не могу ответить на этот вопрос», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем сезоне Марченко провёл за казанский клуб 18 матчей, в которых записал на свой счёт пять результативных передач.

Гатиятулин — о Хмелевски: о мастерстве Александра и его броске знает вся лига
