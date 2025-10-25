Скидки
Хмелевски: Шафранов нам сразу объяснил, в чём мы можем подкорректировать свою игру

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски рассказал, какие изменения на игру оказал тренер Константин Шафранов, который вошёл в штаб Анвара Гатиятулина в начале октября 2025 года.

«Во-первых, к нам пришел Шафранов. Он сразу объяснил, в чём мы можем подкорректировать свою игру. Мы особо не меняли сочетания, но он объяснил нам комбинации. Подсказал, как мы можем сыграть чуть лучше. На льду не тренеры, а мы: у нас есть мастерство, но мы не могли завершить. Были моменты, но шайба не шла. Сейчас – идёт», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 27 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

