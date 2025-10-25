Скидки
Хмелевски: победная серия — это приятно, но Кубок Гагарина не дают за 10 побед подряд

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о победной девятиматчевой серии команды и заявил, что хотел бы побить клубный рекорд и одержать 10-ю победу подряд.

«Когда идёт такая победная серия, иногда тяжело находить эмоции. Не нужно смотреть в таблицу, играли с хорошим соперником. Хорошо, что три раза забили в большинстве, но могли забить ещё больше. Повторить клубный рекорд и одержать 10-ю победу подряд было бы приятно, но Кубок Гагарина не дают за 10 побед подряд – его вручают в конце сезона. Стабильно играть – тяжело, однако это качество отличает хорошую команду», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

