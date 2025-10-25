Хмелевски — о голе Миллера: он действовал как Бобби Орр! Один из лучших, с кем я играл

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски оценил гол защитника команды Митчелла Миллера в матче с «Адмиралом» (5:3) и сравнил его с канадским хоккеистом Бобби Орром.

«Он действовал как Бобби Орр! Я всегда Митчу говорил, что он один из лучших защитников, с кем я играл. Митчелл должен брать игру на себя, потому что у него есть это мастерство. Миллер всегда должен так играть, если есть момент, он должен так играть», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем сезоне Миллер провёл 18 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбам и 10 результативными передачами.