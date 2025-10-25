Скидки
Хмелевски — о голе Миллера: он действовал как Бобби Орр! Один из лучших, с кем я играл

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски оценил гол защитника команды Митчелла Миллера в матче с «Адмиралом» (5:3) и сравнил его с канадским хоккеистом Бобби Орром.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Сафонов (Фальковский) – 02:19 (5x5)     1:1 Тертышный (Олсон, Гераськин) – 10:34 (5x4)     2:1 Миллер (Сафонов) – 17:38 (5x5)     2:2 Завгородний – 23:08 (4x5)     3:2 Хмелевски (Денисенко, Барабанов) – 23:41 (5x4)     4:2 Хмелевски (Барабанов, Миллер) – 26:41 (5x4)     4:3 Старков (Гутик, Шулак) – 36:55 (5x4)     5:3 Сафонов (Лямкин, Галимов) – 52:00 (5x4)    

«Он действовал как Бобби Орр! Я всегда Митчу говорил, что он один из лучших защитников, с кем я играл. Митчелл должен брать игру на себя, потому что у него есть это мастерство. Миллер всегда должен так играть, если есть момент, он должен так играть», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В текущем сезоне Миллер провёл 18 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбам и 10 результативными передачами.

Комментарии
Новости. Хоккей
