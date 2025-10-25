Хмелевски: надеюсь, у Ремпала всё получится в «Салавате», у них сейчас трудное время

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о возвращении форварда Шелдона Ремпала в «Салават Юлаев». Уфимский клуб объявил о переходе канадца сегодня, 25 октября.

«Ремпа – красавчик, он очень хороший игрок. Для меня было большим удовольствием с ним играть. Он поможет «Салавату», у них сейчас трудное время. Надеюсь, что у него всё получится, обойдётся без травм», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился. Минувшей ночью «столичные» расторгли контракт с игроком.