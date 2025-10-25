Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хмелевски: надеюсь, у Ремпала всё получится в «Салавате», у них сейчас трудное время

Хмелевски: надеюсь, у Ремпала всё получится в «Салавате», у них сейчас трудное время
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о возвращении форварда Шелдона Ремпала в «Салават Юлаев». Уфимский клуб объявил о переходе канадца сегодня, 25 октября.

«Ремпа – красавчик, он очень хороший игрок. Для меня было большим удовольствием с ним играть. Он поможет «Салавату», у них сейчас трудное время. Надеюсь, что у него всё получится, обойдётся без травм», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился. Минувшей ночью «столичные» расторгли контракт с игроком.

Материалы по теме
В КХЛ очередной громкий трансфер! Ремпал не нужен «Вашингтону», но его ждут в «Салавате»!
В КХЛ очередной громкий трансфер! Ремпал не нужен «Вашингтону», но его ждут в «Салавате»!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android