Хмелевски: увидеть «Салават Юлаев» в плей-офф? Мне уже без разницы, я там не играю

Хмелевски: увидеть «Салават Юлаев» в плей-офф? Мне уже без разницы, я там не играю
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски ответил на вопрос, хотел ли бы он увидеть «Салават Юлаев» в плей-офф. Напомним, форвард выступал за уфимскую команду с 2022 года, а 23 сентября этого года был обменян в казанский клуб.

– Вам бы хотелось увидеть «Салават Юлаев» в плей-офф?
– Мне уже без разницы, я там не играю.

– И всё равно теплые эмоции к клубу наверняка остались…
– Эмоции важны для болельщиков, конечно, к фанатам они остались. А так, если думать буду о «Салавате», я не смогу тут нормально играть. Мне надо уже перевернуть страницу.

Как мы прошли игру с ними дома, в Уфе, это была хорошая галочка для меня, сыграли против них, почувствовал эмоции. И отпустил. Поблагодарил болельщиков, но сейчас уже новый шаг, новый час в моей жизни, – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

