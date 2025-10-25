Скидки
Нападающий «Монреаля» Патрик Лайне выбыл на три-четыре месяца из-за травмы мышц кора

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне перенёс операцию по восстановлению мышц кора, которые отвечают за стабилизацию и поддержку позвоночника, таза и бёдер. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ожидается, что восстановление займёт от трёх до четырех месяцев.

В нынешнем сезоне 27-летний Лайне провёл пять матчей и записал на свой счёт одну передачу. Он не играет с 17 октября.

Отметим, что в прошлом сезоне финский форвард пропустил первую часть регулярного чемпионата из-за травмы колена, а в ходе плей-офф лишился места в составе.

Патрик был выбран под вторым общим номером на драфте НХЛ 2016 года клубом «Виннипег Джетс».

