Ветеран СКА Черкас: не думаю, что у Короткого закружится голова после хет-трика
Ветеран СКА Сергей Черкас оценил игру 19-летнего нападающего санкт-петербургского клуба Матвея Короткого. В пятницу, 24 октября, форвард оформил свой первый хет-трик в КХЛ в матче с «Сочи» (8:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Короткий (Романов) – 05:16 (5x5) 2:0 Поляков (Локтионов, Недопёкин) – 05:54 (5x5) 3:0 Плотников (Хайруллин, Воробьёв) – 21:21 (5x4) 4:0 Короткий (Романов, Дишковский) – 21:51 (5x5) 5:0 Короткий (Дишковский) – 25:04 (4x5) 6:0 Воробьёв (Хайруллин) – 25:45 (4x5) 7:0 Гримальди – 29:22 (5x5) 8:0 Бландизи (Сапего, Плотников) – 43:57 (5x5) 8:1 Боден (Тянулин, Гуськов) – 54:39 (5x4)
«Здесь стоит отдать должное прошлому руководству СКА, которое дало не только Демидову раскрыться, но и Короткому. Он уже и в прошлом сезоне отличался результативностью, было видно, что Матвей готов играть в КХЛ, будет давать результат. Не думаю, что у него закружится голова после хет-трика, видно, что он хочет прогрессировать и стать большим мастером. Короткий же и в других матчах давал результат не только с «Сочи», — приводит слова Черкаса Vprognoze.
