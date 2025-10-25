Ветеран СКА Черкас: не думаю, что у Короткого закружится голова после хет-трика

Ветеран СКА Сергей Черкас оценил игру 19-летнего нападающего санкт-петербургского клуба Матвея Короткого. В пятницу, 24 октября, форвард оформил свой первый хет-трик в КХЛ в матче с «Сочи» (8:1).

«Здесь стоит отдать должное прошлому руководству СКА, которое дало не только Демидову раскрыться, но и Короткому. Он уже и в прошлом сезоне отличался результативностью, было видно, что Матвей готов играть в КХЛ, будет давать результат. Не думаю, что у него закружится голова после хет-трика, видно, что он хочет прогрессировать и стать большим мастером. Короткий же и в других матчах давал результат не только с «Сочи», — приводит слова Черкаса Vprognoze.