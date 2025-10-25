Максим Цыплаков забросил первую шайбу в сезоне НХЛ
27-летний российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков забросил первую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги в матче с «Филадельфией Флайерз». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Счёт — 3:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Пажо) – 09:51 (sh) 0:2 Дюклер (Уоррен, Ли) – 26:15 1:2 Дворак (Зеграс, Мичков) – 30:29 2:2 Зеграс (Дворак, Драйсдейл) – 41:54 2:3 Цыплаков (Уоррен, Деанджело) – 44:21 3:3 Зеграс (Бринк, Кейтс) – 47:32 (pp) 4:3 Мичков – 65:00
На 45-й минуте матча Цыплаков забил третий гол своей команды с передач Маршалла Уоррена и Тони Деанджело.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Россиянин подписал контракт с «Айлендерс» летом 2024 года. До отъезда в НХЛ Максим выступал за команды системы московского «Спартака».
