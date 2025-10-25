Максим Цыплаков забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

27-летний российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков забросил первую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги в матче с «Филадельфией Флайерз». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Счёт — 3:3.

На 45-й минуте матча Цыплаков забил третий гол своей команды с передач Маршалла Уоррена и Тони Деанджело.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Россиянин подписал контракт с «Айлендерс» летом 2024 года. До отъезда в НХЛ Максим выступал за команды системы московского «Спартака».