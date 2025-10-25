Скидки
Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 25 октября 2025 года, счет 4:3 Б, НХЛ 2025/2026

Буллит Мичкова принёс «Филадельфии» победу над «Айлендерс», у Цыплакова — гол
Комментарии

Сегодня, 25 октября, в Филадельфии (США) на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Пажо) – 09:51 (sh)     0:2 Дюклер (Уоррен, Ли) – 26:15     1:2 Дворак (Зеграс, Мичков) – 30:29     2:2 Зеграс (Дворак, Драйсдейл) – 41:54     2:3 Цыплаков (Уоррен, Деанджело) – 44:21     3:3 Зеграс (Бринк, Кейтс) – 47:32 (pp)     4:3 Мичков – 65:00    

В основное время в составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Кристиан Дворак и Тревор Зеграс (дважды). За «Айлендерс» отличились Симон Хольмстрём, Энтони Дюклер и Максим Цыплаков. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков записал на свой счёт одну передачу и победный буллит. Форвард хозяев Никита Гребёнкин результативными действиями не отметился. Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин сделал 23 сэйва.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
