Буллит Мичкова принёс «Филадельфии» победу над «Айлендерс», у Цыплакова — гол

Сегодня, 25 октября, в Филадельфии (США) на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.
В основное время в составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Кристиан Дворак и Тревор Зеграс (дважды). За «Айлендерс» отличились Симон Хольмстрём, Энтони Дюклер и Максим Цыплаков. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков записал на свой счёт одну передачу и победный буллит. Форвард хозяев Никита Гребёнкин результативными действиями не отметился. Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин сделал 23 сэйва.
- 25 октября 2025
