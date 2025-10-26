В «Салавате Юлаеве» объяснили, почему Ремпал подписал контракт лишь до конца сезона

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал переход нападающего Шелдона Ремпала в уфимский клуб.

— Уфе можно праздновать, Шелдон Ремпал — в «Салавате Юлаеве»?

— Действительно Шелдон подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Оставались небольшие технические детали, регистрация в ЦИБ, которые решены, и мы рады объявить о возвращении Ремпала в Уфу.

— Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона?

— Пока да, до конца этого сезона. Ему нужно осмотреться, выдохнуть, прийти в себя после долгих перелётов, а затем мы уже спокойно сядем и будем думать дальше, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым можно прочитать на «Чемпионате» в 10:00 мск.