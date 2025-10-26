Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Салавате Юлаеве» объяснили, почему Ремпал подписал контракт лишь до конца сезона

В «Салавате Юлаеве» объяснили, почему Ремпал подписал контракт лишь до конца сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал переход нападающего Шелдона Ремпала в уфимский клуб.

— Уфе можно праздновать, Шелдон Ремпал — в «Салавате Юлаеве»?
— Действительно Шелдон подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Оставались небольшие технические детали, регистрация в ЦИБ, которые решены, и мы рады объявить о возвращении Ремпала в Уфу.

— Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона?
— Пока да, до конца этого сезона. Ему нужно осмотреться, выдохнуть, прийти в себя после долгих перелётов, а затем мы уже спокойно сядем и будем думать дальше, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым можно прочитать на «Чемпионате» в 10:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android