Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ринат Баширов объяснил, как в Уфе удалось найти деньги на подписание Шелдона Ремпала

Ринат Баширов объяснил, как в Уфе удалось найти деньги на подписание Шелдона Ремпала
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, как клубу удалось договориться о контракте с нападающим Шелдоном Ремпалом.

— Как удалось договориться в Ремпалом о контракте в вашей непростой ситуации?
— Ремпал такой человек, что для него комфорт тоже имеет большое значение. Уфа стала для него вторым домом, местом, где он всё знает. Конечно, очень много пользы в переговорах было от нашего главного тренера. Его роль просто определяющая.

— Знаю, что Виктор Николаевич отлично ладит с легионерами.
— Да, так и есть. Шелдон знал о нашем желании его вернуть. Ситуация в клубе такая, что мы думали, что останется Саша Хмелевски, будет ключевым игроком, вокруг которого мы построим новую команду. Но судьба распорядилась иначе, плюс мы по понятным причинам не могли оставить и Ремпала, и Хмелевски. В итоге освободили деньги из контракта Саши, никаких долгов, в связи с этим нет, всё выплачиваем вовремя, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Паркуй автобус и выиграй PS5!
Паркуй автобус и выиграй PS5!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd
Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым можно прочитать на «Чемпионате»:
«Роль Козлова определяющая». В «Салавате Юлаеве» рассказали о контракте с Ремпалом
Эксклюзив
«Роль Козлова определяющая». В «Салавате Юлаеве» рассказали о контракте с Ремпалом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android