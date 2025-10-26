Ринат Баширов объяснил, как в Уфе удалось найти деньги на подписание Шелдона Ремпала

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, как клубу удалось договориться о контракте с нападающим Шелдоном Ремпалом.

— Как удалось договориться в Ремпалом о контракте в вашей непростой ситуации?

— Ремпал такой человек, что для него комфорт тоже имеет большое значение. Уфа стала для него вторым домом, местом, где он всё знает. Конечно, очень много пользы в переговорах было от нашего главного тренера. Его роль просто определяющая.

— Знаю, что Виктор Николаевич отлично ладит с легионерами.

— Да, так и есть. Шелдон знал о нашем желании его вернуть. Ситуация в клубе такая, что мы думали, что останется Саша Хмелевски, будет ключевым игроком, вокруг которого мы построим новую команду. Но судьба распорядилась иначе, плюс мы по понятным причинам не могли оставить и Ремпала, и Хмелевски. В итоге освободили деньги из контракта Саши, никаких долгов, в связи с этим нет, всё выплачиваем вовремя, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.