Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил перспективы Евгения Кузнецова в «Металлурге»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что у 33-летнего нападающего Евгения Кузнецова всё получится в «Металлурге».

«У Евгения Кузнецова в «Металлурге» всё сложится. Уже сейчас, находясь не в оптимальных кондициях, он набирает гроссмейстерское очко за игру. Задача Андрея Разина и его тренерского штаба состоит в том, чтобы подвести Евгения к оптимальным кондициям и безболезненно внедрить его в свою игровую концепцию и атмосферу в команде.

Не забудем о том, что Кузнецов в своём оптимальном состоянии – настоящий мастер и суперзвезда – хоккеист, способный как вывести на новый уровень талантливую молодёжь в лице Андрея Козлова и Михаила Фёдорова, так и взаимодействовать на тончайшем уровне взаимопонимания с опытными мастерами, коих в «Металлурге» достаточно. Оба описанных мною аспекта, уже реально ярко проявляются на льду.

Главное, что Кузнецов сейчас полностью сосредоточен на хоккее и горит желанием играть. Если эта тенденция продолжится, мы будем лицезреть Евгения во всей красе. Это замечательно!» – приводит слова Конькова «Спорт день за днём».