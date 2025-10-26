Скидки
Гендиректор «Салавата»: Ремпал – тот парень, который будет тащить команду в плей-офф

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов комментируя подписание нападающего Шелдона Ремпала, заявил, что важную роль в переговорном процессе сыграл главный тренер команды Виктор Козлов.

— Знаю, что спрос на Ремпала в КХЛ был огромен.
— Так и есть. Много команд претендовало на него, но нам удалось выиграть борьбу за игрока. Мы предложили Ремпалу достойные условия. Ну и, повторюсь, сказались человеческие отношения и фигура нашего главного тренера, который постоянно был на связи с нападающим. Это наш главный человек в общении с иностранными игроками. Его знают и ему доверяют, он прошёл школу НХЛ, авторитет огромный.

— Вы сильно рассчитываете на Ремпала?
— Да, это тот парень, который будет тащить команду в зону плей-офф. Для Шелдона главное то, что есть задача, к выполнению которой нужно стремиться. Он всегда бьётся за команду, прошлый плей-офф это доказал. Шелдона очень любят наши болельщики, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

