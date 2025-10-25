Скидки
Отец Илона Маска рассказал о походе на матч «Вашингтона» с Овечкиным в составе

Эррол Маск, отец знаменитого бизнесмена Илона Маска, заявил, что у него большая история взаимоотношений с хоккеем, а также рассказал, что ходил на игру «Вашингтон Кэпиталз» с российским нападающим Александром Овечкиным в составе. Сегодня, 25 октября, Маск-старший посетил матч «Ак Барса» с «Адмиралом» (5:3) в Казани.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Сафонов (Фальковский) – 02:19 (5x5)     1:1 Тертышный (Олсон, Гераськин) – 10:34 (5x4)     2:1 Миллер (Сафонов) – 17:38 (5x5)     2:2 Завгородний – 23:08 (4x5)     3:2 Хмелевски (Денисенко, Барабанов) – 23:41 (5x4)     4:2 Хмелевски (Барабанов, Миллер) – 26:41 (5x4)     4:3 Старков (Гутик, Шулак) – 36:55 (5x4)     5:3 Сафонов (Лямкин, Галимов) – 52:00 (5x4)    

«Я был ранее на хоккее, в последний раз – на игре «Вашингтона», где также выступали российские игроки, в том числе Александр Овечкин. У меня большая история взаимоотношений с хоккеем, ведь я был другом Мориса Ришара, одного из самых известных хоккеистов в истории Канады.

Казань – невероятный город. Превосходный! Меня впечатлили университет Иннополиса, новый театр Камала, который мне показали. Всё, что я видел, очень красиво», – сказал Маск-старший в эфире «Ак Барс шоу».

