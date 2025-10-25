Отец Илона Маска рассказал о походе на матч «Вашингтона» с Овечкиным в составе

Эррол Маск, отец знаменитого бизнесмена Илона Маска, заявил, что у него большая история взаимоотношений с хоккеем, а также рассказал, что ходил на игру «Вашингтон Кэпиталз» с российским нападающим Александром Овечкиным в составе. Сегодня, 25 октября, Маск-старший посетил матч «Ак Барса» с «Адмиралом» (5:3) в Казани.

«Я был ранее на хоккее, в последний раз – на игре «Вашингтона», где также выступали российские игроки, в том числе Александр Овечкин. У меня большая история взаимоотношений с хоккеем, ведь я был другом Мориса Ришара, одного из самых известных хоккеистов в истории Канады.

Казань – невероятный город. Превосходный! Меня впечатлили университет Иннополиса, новый театр Камала, который мне показали. Всё, что я видел, очень красиво», – сказал Маск-старший в эфире «Ак Барс шоу».