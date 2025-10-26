Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Салавата» – о Броссо: контракт с ним тоже заключён на деньги от Хмелевски

Гендиректор «Салавата» – о Броссо: контракт с ним тоже заключён на деньги от Хмелевски
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что контракт нападающим Девином Броссо заключён на деньги от обмена форварда Александр Хмелевски в «Ак Барс».

— Ещё раньше вы подписали двухлетнее соглашение с Девином Броссо, выменяв канадца из московского «Динамо».
— Да, контракт с ним тоже заключён на деньги от Хмелевски, смогли себе позволить. Кстати, Броссо очень дружит с Ремпалом, знаю, что они советовались друг с другом. Шелдон рад, что Девин теперь в нашей команде, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Хмелевски перешёл в казанский «Ак Барс» в результате обмена 23 сентября 2025. Взамен уфимцы получили денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым можно прочитать на «Чемпионате»:
«Роль Козлова определяющая». В «Салавате Юлаеве» рассказали о контракте с Ремпалом
Эксклюзив
«Роль Козлова определяющая». В «Салавате Юлаеве» рассказали о контракте с Ремпалом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android