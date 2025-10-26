Гендиректор «Салавата» – о Броссо: контракт с ним тоже заключён на деньги от Хмелевски

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что контракт нападающим Девином Броссо заключён на деньги от обмена форварда Александр Хмелевски в «Ак Барс».

— Ещё раньше вы подписали двухлетнее соглашение с Девином Броссо, выменяв канадца из московского «Динамо».

— Да, контракт с ним тоже заключён на деньги от Хмелевски, смогли себе позволить. Кстати, Броссо очень дружит с Ремпалом, знаю, что они советовались друг с другом. Шелдон рад, что Девин теперь в нашей команде, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Хмелевски перешёл в казанский «Ак Барс» в результате обмена 23 сентября 2025. Взамен уфимцы получили денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.