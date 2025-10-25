Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 25 октября 2025 года

Сегодня, 25 октября, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 25 октября 2025 года:

ХК «Тамбов» – «Магнитка» — 1:2 ОТ;

«Ростов» – «Южный Урал» — 5:4 Б;

«Рубин» – «Звезда» — 3:2;

«Югра» – «Химик» — 1:3;

ХК «Норильск» – «Молот» — 4:1;

«Ижсталь» – СКА-ВМФ — 5:0;

«Рязань-ВДВ» – «Нефтяник» — 1:3;

АКМ – «Челны» — 2:6.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 29 очков в 19 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 29 очками после 18 встреч. Тройку замыкает «Югра» (28 очков в 17 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.