Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Салавате Юлаеве» рассказали, могут ли сейчас произойти другие изменения в команде

В «Салавате Юлаеве» рассказали, могут ли сейчас произойти другие изменения в команде
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что трансферные процессы идут всегда, поэтому изменения в команде ещё возможны.

— Расставаться в ближайшее время ни с кем не планируете?
— С платёжкой у нас сейчас всё нормально. Мы, кстати, вообще были на грани пола зарплат, так что последними подписаниями смогли выправить ситуацию. А на ваш вопрос могу ответить так: трансферные процессы всегда идут. Возможно, какие-то изменения в команде будут.

— Какая атмосфера в «Салавате Юлаеве» после трёх побед подряд?
— Атмосфера хорошая, коллектив сплочённый. Тот же Гриша Панин проявляет себя как настоящий капитан. Впереди ещё много работы, будем продолжать двигаться к цели, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым можно прочитать на «Чемпионате»:
«Роль Козлова определяющая». В «Салавате Юлаеве» рассказали о контракте с Ремпалом
Эксклюзив
«Роль Козлова определяющая». В «Салавате Юлаеве» рассказали о контракте с Ремпалом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android