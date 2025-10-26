В «Салавате Юлаеве» рассказали, могут ли сейчас произойти другие изменения в команде

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что трансферные процессы идут всегда, поэтому изменения в команде ещё возможны.

— Расставаться в ближайшее время ни с кем не планируете?

— С платёжкой у нас сейчас всё нормально. Мы, кстати, вообще были на грани пола зарплат, так что последними подписаниями смогли выправить ситуацию. А на ваш вопрос могу ответить так: трансферные процессы всегда идут. Возможно, какие-то изменения в команде будут.

— Какая атмосфера в «Салавате Юлаеве» после трёх побед подряд?

— Атмосфера хорошая, коллектив сплочённый. Тот же Гриша Панин проявляет себя как настоящий капитан. Впереди ещё много работы, будем продолжать двигаться к цели, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.