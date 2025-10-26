Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 25 октября 2025 года

В субботу, 25 октября, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 25 октября 2025 года:

«Толпар» – «Авто»;

«Ладья» – «Амурские Тигры»;

«Локо-76» – «Спутник»;

«Красноярские Рыси» – МХК «Молот»;

«Крылья Советов» – МХК «Спартак MAX»;

«Динамо-Шинник» – «Красная Армия».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 30 очков после 16 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.