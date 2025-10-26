«Бостон» прервал серию поражений из шести матчей, обыграв «Колорадо»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Бостон Брюинз» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Бостон Брюинз» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
За «Колорадо» дубль оформил Арттури Лехконен. Российский форвард гостей Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. В составе «Бостона» отличились Виктор Арвидссон, Майки Эйссимонт и Морган Гики.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Бостон Брюинз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала восемь очков за 10 матчей. «Колорадо Эвеланш» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 13 очков за девять игр.
