Бостон Брюинз — Колорадо Эвеланш, результат матча 25 октября 2025, счет 3:2, НХЛ 2025-2026

«Бостон» прервал серию поражений из шести матчей, обыграв «Колорадо»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Бостон Брюинз» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Бостон Брюинз» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 04:26     1:1 Арвидссон (Лорей, Миттельштадт) – 14:16     2:1 Эйссимонт (Жанно, Лорей) – 14:55     3:1 Гики (Пастрняк, Лорей) – 39:55     3:2 Лехконен (Маккиннон, Ничушкин) – 59:40    

За «Колорадо» дубль оформил Арттури Лехконен. Российский форвард гостей Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. В составе «Бостона» отличились Виктор Арвидссон, Майки Эйссимонт и Морган Гики.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Бостон Брюинз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала восемь очков за 10 матчей. «Колорадо Эвеланш» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 13 очков за девять игр.

Комментарии
