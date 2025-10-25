Скидки
Эллер: редко бывает, чтобы Овечкин каждую неделю не совершал какой-то прорыв

Эллер: редко бывает, чтобы Овечкин каждую неделю не совершал какой-то прорыв
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Ларс Эллер перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз» высказался о российском нападающем и капитане «столичных» Александре Овечкине, которому не хватает одного гола до 900 шайб. Отметим, что предстоящая игра станет для россиянина 1500-й в НХЛ, все предыдущие игры он провёл за один клуб.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
«Для него это как веха на пути к чему-то. Редко бывает, чтобы он каждую неделю не совершал какой-то прорыв, не забивал или не достигал чего-то», — приводит слова Эллера североамериканский журналист Том Гулитти в социальной сети Х.

Отметим, что рекорд по числу матчей за один клуб в истории лиги принадлежит Горди Хоу, который провёл 1687 игр за «Детройт Ред Уингз».

Новый «офис»? Овечкин повторил свой же гол и остановился в шаге от великой отметки
Новый «офис»? Овечкин повторил свой же гол и остановился в шаге от великой отметки
Хоккей
