Никита Кучеров набрал 1000-е очко в карьере в НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Анахайм Дакс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Таким образом, Кучеров набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

Всего на его счету 809 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он записал в свой актив 360 голов и 640 результативных передач.

В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.