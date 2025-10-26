Никита Кучеров набрал 1000-е очко в карьере в НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Анахайм Дакс».
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10 1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42 2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19 3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Таким образом, Кучеров набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.
Всего на его счету 809 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он записал в свой актив 360 голов и 640 результативных передач.
В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.
Комментарии
- 26 октября 2025
-
02:10
-
01:45
-
00:42
-
00:00
- 25 октября 2025
-
23:58
-
23:46
-
23:36
-
23:26
-
22:48
-
22:28
-
21:57
-
21:44
-
21:24
-
20:59
-
20:54
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:24
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:04
-
19:59
-
19:53
-
19:46
-
19:40
-
19:21
-
19:04
-
18:42
-
18:22
-
18:06
-
17:46
-
17:34