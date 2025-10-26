Скидки
Никита Кучеров набрал 1000-е очко в карьере в НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Анахайм Дакс».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10     1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42     2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19     3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Таким образом, Кучеров набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

Всего на его счету 809 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он записал в свой актив 360 голов и 640 результативных передач.

В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

