Кучеров стал шестым россиянином в истории НХЛ, который набрал 1000 очков

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров присоединился к Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Фёдорову, Александру Могильному и Алексею Ковалёву в списке россиян, которым удалось набрать 1000 очков в карьере в НХЛ.

Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Это очко стало 1000-м в карьере российского форварда.

Всего на счету Кучерова 809 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он записал в свой актив 360 голов и 640 результативных передач.

В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.