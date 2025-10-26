Реакция домашней арены «Тампы» на 1000-е очко Никиты Кучерова

Трибуны домашнего стадиона «Тампа-Бэй Лайтнинг» «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» устроили овацию российскому нападающему Никите Кучерову, который в домашней игре с «Анахайм Дакс» набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. В активе Кучерова теперь 359 заброшенных шайб и 641 результативная передача в 809 матчах.

На 33-й минуте встречи с «Анахаймом» Никита Кучеров записал на свой счёт результативный пас, который стал для него 641-м в карьере. Нападающий принял участие в голевой комбинации с Брейденом Пойнтом, которую завершил Джейк Гюнцель, установивший текущий счёт 2:1 в пользу «Тампы».