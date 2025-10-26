Александр Овечкин проводит 1500-й матч в карьере в НХЛ
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
0 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матча 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1500-м в карьере НХЛ.
Всего на счету Овечкина 899 голов и 731 результативная передача. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач при коэффициенте полезности "+6".
