Александр Овечкин проводит 1500-й матч в карьере в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матча 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1500-м в карьере НХЛ.

Всего на счету Овечкина 899 голов и 731 результативная передача. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач при коэффициенте полезности "+6".