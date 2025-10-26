Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом с 1500 матчами в НХЛ

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым среди российских хоккеистов, достигшим отметки в 1500 матчей в регулярных сезонах НХЛ за карьеру. Юбилейной для Овечкина стала домашняя игра с «Оттавой Сенаторз», которая проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне.

Вторую строчку в рейтинге российских «гвардейцев» НХЛ занимает нападающий Алексей Ковалёв, в активе которого 1316 матчей в регулярных чемпионатах. Третьим по этому показателю является защитник Сергей Гончар — 1301 матч.

В пятёрку лучших входят также нападающий Сергей Фёдоров (1248 игр) и продолжающий карьеру 39-летний форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который в эти минуты проводит свой 1222-й матч в регулярках НХЛ.

Видео: Овечкин встретился с собакой, названной в его честь