Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом с 1500 матчами в НХЛ

Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом с 1500 матчами в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым среди российских хоккеистов, достигшим отметки в 1500 матчей в регулярных сезонах НХЛ за карьеру. Юбилейной для Овечкина стала домашняя игра с «Оттавой Сенаторз», которая проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
0 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58    

Вторую строчку в рейтинге российских «гвардейцев» НХЛ занимает нападающий Алексей Ковалёв, в активе которого 1316 матчей в регулярных чемпионатах. Третьим по этому показателю является защитник Сергей Гончар — 1301 матч.

В пятёрку лучших входят также нападающий Сергей Фёдоров (1248 игр) и продолжающий карьеру 39-летний форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который в эти минуты проводит свой 1222-й матч в регулярках НХЛ.

Материалы по теме
Уникальная веха Овечкина! Первым в истории российского хоккея провёл 1500 матчей в НХЛ
Уникальная веха Овечкина! Первым в истории российского хоккея провёл 1500 матчей в НХЛ
Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкин встретился с собакой, названной в его честь

Материалы по теме
Александр Овечкин проводит 1500-й матч в карьере в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android