Александр Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ с 1500 матчами за одну франшизу

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лишь восьмым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось провести 1500 матчей в регулярных сезонах в составе одной франшизы. Домашняя игра с «Оттавой Сенаторз», которая проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне, стала для Овечкина 1500-й в регулярках НХЛ, всю свою карьеру в североамериканской лиге форвард выступает за «Кэпиталз».

Овечкин уступает по количеству матчей регулярных чемпионатов НХЛ в составе одной франшизы только Горди Хоу («Детройт Ред Уингз») — 1687, Патрику Марло («Сан-Хосе Шаркс») — 1607, Никласу Лидстрёму («Детройт») — 1564, Алексу Дельвеккио («Детройт») — 1550, Шейну Доуну («Аризона Койотс») — 1540, Рэю Бурку («Бостон Брюинз») — 1518 и Стиву Айзерману («Детройт») — 1514.

