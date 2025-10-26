Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Тампы» по дублю оформил Джейк Гюнцель и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский не принимал участие в этой встрече.

За «Анахайм» забивали Джейкоб Труба, Райан Пилинг и Трой Терри. Российский защитник Павел Минтюков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Анахайм» встретится с «Флоридой Пантерз».