Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10 1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42 2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19 3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20 3:2 Пилинг (Джонстон) – 47:11 3:3 Терри – 48:10 4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)
В составе «Тампы» по дублю оформил Джейк Гюнцель и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский не принимал участие в этой встрече.
За «Анахайм» забивали Джейкоб Труба, Райан Пилинг и Трой Терри. Российский защитник Павел Минтюков не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Анахайм» встретится с «Флоридой Пантерз».
Комментарии
- 26 октября 2025
-
03:04
-
02:55
-
02:53
-
02:35
-
02:23
-
02:19
-
02:10
-
01:45
-
00:42
-
00:00
- 25 октября 2025
-
23:58
-
23:46
-
23:36
-
23:26
-
22:48
-
22:28
-
21:57
-
21:44
-
21:24
-
20:59
-
20:54
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:24
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:04
-
19:59
-
19:53
-
19:46
-
19:40
-
19:21