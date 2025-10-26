Скидки
Тампа – Анахайм, результат матча 26 октября 2025, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10     1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42     2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19     3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20     3:2 Пилинг (Джонстон) – 47:11     3:3 Терри – 48:10     4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)    

В составе «Тампы» по дублю оформил Джейк Гюнцель и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский не принимал участие в этой встрече.

За «Анахайм» забивали Джейкоб Труба, Райан Пилинг и Трой Терри. Российский защитник Павел Минтюков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Анахайм» встретится с «Флоридой Пантерз».

