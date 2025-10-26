Александр Овечкин обошёл Майка Модано по количеству матчей в истории НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости завершился первый период. В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин провёл 1500-й матч в карьере НХЛ. Россиянин обошёл Майка Модано, который за карьеру сыграл в регулярных сезонах НХЛ 1499 матчей, и вышел на чистое 24-е место. Следующей целью Овечкина является Брент Бёрнс (1505 игр).

Рекорд по числу матчей за один клуб в истории лиги принадлежит Горди Хоу, который провёл 1687 игр за «Детройт Ред Уингз».