Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трибуны «Кэпитал Уан-Арены» стоя приветствовали проводящего 1500-й матч в НХЛ Овечкина

Трибуны «Кэпитал Уан-Арены» стоя приветствовали проводящего 1500-й матч в НХЛ Овечкина
Комментарии

Трибуны домашнего стадиона «Вашингтон Кэпиталз» «Кэпитал Уан-Арена» перед домашней игрой с «Оттавой сенаторз» устроили овацию российскому нападающему Александру Овечкину, для которого этот матч стал 1500-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Болельщики «столичных» стоя приветствовали капитана своей команды, который все свои 1500 матчей в НХЛ провёл в составе «Вашингтона».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
0 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58     0:2 Пинто – 23:27     0:3 Козенс (Батерсон, Штюцле) – 24:27 (pp)     0:4 Казинс (Штюцле) – 26:18    

Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, достигшим отметки в 1500 матчей в регулярных сезонах НХЛ за карьеру, и всего лишь восьмым среди игроков всех национальностей за всю историю лиги, кому удалось сделать это в составе одной франшизы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом с 1500 матчами в НХЛ
Александр Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ с 1500 матчами за одну франшизу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android