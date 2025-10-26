Трибуны «Кэпитал Уан-Арены» стоя приветствовали проводящего 1500-й матч в НХЛ Овечкина

Трибуны домашнего стадиона «Вашингтон Кэпиталз» «Кэпитал Уан-Арена» перед домашней игрой с «Оттавой сенаторз» устроили овацию российскому нападающему Александру Овечкину, для которого этот матч стал 1500-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Болельщики «столичных» стоя приветствовали капитана своей команды, который все свои 1500 матчей в НХЛ провёл в составе «Вашингтона».

Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, достигшим отметки в 1500 матчей в регулярных сезонах НХЛ за карьеру, и всего лишь восьмым среди игроков всех национальностей за всю историю лиги, кому удалось сделать это в составе одной франшизы.