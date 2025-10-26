Никита Кучеров установил российский рекорд в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров быстрее всех совершил 1000 результативных действий среди россиян в НХЛ. Форвард побил рекорд Евгения Малкина, который управился за 847 матчей. Кучерову понадобилось 809 игр.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10 1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42 2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19 3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20 3:2 Пилинг (Джонстон, Хеллесон) – 47:11 3:3 Терри (Готье, Карлссон) – 48:10 4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)
Также Кучеров оставил позади и Александра Овечкина (880 встреч), Александра Могильного (947), Сергея Фёдорова (965), и Алексея Ковалёва (1249).
Всего на счету Кучерова 809 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он записал в свой актив 359 голов и 642 результативные передачи.
В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и пять результативных передач.
