Никита Кучеров установил российский рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров быстрее всех совершил 1000 результативных действий среди россиян в НХЛ. Форвард побил рекорд Евгения Малкина, который управился за 847 матчей. Кучерову понадобилось 809 игр.

Также Кучеров оставил позади и Александра Овечкина (880 встреч), Александра Могильного (947), Сергея Фёдорова (965), и Алексея Ковалёва (1249).

Всего на счету Кучерова 809 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он записал в свой актив 359 голов и 642 результативные передачи.

В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и пять результативных передач.