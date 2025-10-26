Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров установил российский рекорд в НХЛ

Никита Кучеров установил российский рекорд в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров быстрее всех совершил 1000 результативных действий среди россиян в НХЛ. Форвард побил рекорд Евгения Малкина, который управился за 847 матчей. Кучерову понадобилось 809 игр.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10     1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42     2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19     3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20     3:2 Пилинг (Джонстон, Хеллесон) – 47:11     3:3 Терри (Готье, Карлссон) – 48:10     4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)    

Также Кучеров оставил позади и Александра Овечкина (880 встреч), Александра Могильного (947), Сергея Фёдорова (965), и Алексея Ковалёва (1249).

Всего на счету Кучерова 809 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он записал в свой актив 359 голов и 642 результативные передачи.

В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и пять результативных передач.

Материалы по теме
Кучеров — гений! Никита набрал 1000-е очко и побил рекорд России в НХЛ
Видео
Кучеров — гений! Никита набрал 1000-е очко и побил рекорд России в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android