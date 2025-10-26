Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Юта» одолела «Миннесоту». У Михаила Сергачёва — два очка, у Кирилла Капризова — передача

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Юта Мамонт». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

В составе «Юты» двумя результативными передачами отметился российский защитник Михаил Сергачёв, в активе нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова один результативный пас. Нападающие Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров (все — «Уайлд») и защитник Дмитрий Симашев («Мамонт») очков не набрали.

Автором обеих заброшенных шайб «Миннесоты» стал оформивший дубль Маркус Юханссон, за «Юту» отличились Логан Кули (дубль), Ник Шмальц (дубль), Джон-Джейсон Петерка и Джон Марино в пустые ворота.