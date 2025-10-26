Скидки
Миннесота Уайлд — Юта Мамонт, результат матча 26 октября 2025, счет 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Юта» одолела «Миннесоту». У Михаила Сергачёва — два очка, у Кирилла Капризова — передача
В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Юта Мамонт». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 6
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Марино) – 00:56     0:2 Кули (Гюнтер, Сергачёв) – 03:29 (pp)     0:3 Шмальц (Шмидт, Марино) – 04:58     1:3 Юханссон (Буйум, Капризов) – 15:39     2:3 Юханссон (Хиностроза, Росси) – 35:43 (pp)     2:4 Петерка (Кули, Сергачёв) – 53:37     2:5 Шмальц – 55:13     2:6 Марино (Коул) – 59:54    

В составе «Юты» двумя результативными передачами отметился российский защитник Михаил Сергачёв, в активе нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова один результативный пас. Нападающие Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров (все — «Уайлд») и защитник Дмитрий Симашев («Мамонт») очков не набрали.

Автором обеих заброшенных шайб «Миннесоты» стал оформивший дубль Маркус Юханссон, за «Юту» отличились Логан Кули (дубль), Ник Шмальц (дубль), Джон-Джейсон Петерка и Джон Марино в пустые ворота.

