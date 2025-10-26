«Флорида» с Бобровским обыграла «Вегас», Дорофеев и Барбашёв – без очков

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе «Флориды» забивали Сэм Райнхарт, Коул Швиндт и Эй Джей Грир. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 17 сейвов.

В составе «Вегаса» принимали участие российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Вегас» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 29 и 27 октября соответственно.