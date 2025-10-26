«Флорида» с Бобровским обыграла «Вегас», Дорофеев и Барбашёв – без очков
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Райнхарт (Вераге, Родригес) – 17:19 2:0 Швиндт (Гаджович, Грир) – 43:29 3:0 Грир (Маршан) – 50:04
В составе «Флориды» забивали Сэм Райнхарт, Коул Швиндт и Эй Джей Грир. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 17 сейвов.
В составе «Вегаса» принимали участие российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев.
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Вегас» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 29 и 27 октября соответственно.
