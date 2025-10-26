Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида – Вегас, результат матча 26 октября 2025, счет 3:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Флорида» с Бобровским обыграла «Вегас», Дорофеев и Барбашёв – без очков
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Райнхарт (Вераге, Родригес) – 17:19     2:0 Швиндт (Гаджович, Грир) – 43:29     3:0 Грир (Маршан) – 50:04    

В составе «Флориды» забивали Сэм Райнхарт, Коул Швиндт и Эй Джей Грир. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 17 сейвов.

В составе «Вегаса» принимали участие российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Вегас» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 29 и 27 октября соответственно.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android