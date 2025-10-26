Сергей Бобровский оформил первый шат-аут в сезоне-2025/2026 НХЛ

37-летний российский вратарь действующего чемпиона НХЛ «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил первый «сухой» матч в новом сезоне-2025/2026. В домашней игре с «Вегас Голден Найтс» голкипер отразил 17 из 17 бросков в створ своих ворот (100%), оставив их в неприкосновенности.

Свой первый шат-аут в текущей регулярке Бобровский оформил в восьмой по счёту игре. В регулярном сезоне-2024/2025 на его счету было пять «сухих» матчей из 54 сыгранных.

Один шат-аут — лучший на текущий момент показатель сезона среди всех голкиперов НХЛ. Помимо Сергея Бобровского, его достигли ещё восемь вратарей, в том числе российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

