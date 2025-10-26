Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский оформил первый шат-аут в сезоне-2025/2026 НХЛ

Сергей Бобровский оформил первый шат-аут в сезоне-2025/2026 НХЛ
Комментарии

37-летний российский вратарь действующего чемпиона НХЛ «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил первый «сухой» матч в новом сезоне-2025/2026. В домашней игре с «Вегас Голден Найтс» голкипер отразил 17 из 17 бросков в створ своих ворот (100%), оставив их в неприкосновенности.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Райнхарт (Вераге, Родригес) – 17:19     2:0 Швиндт (Гаджович, Грир) – 43:29     3:0 Грир (Маршан) – 50:04    

Свой первый шат-аут в текущей регулярке Бобровский оформил в восьмой по счёту игре. В регулярном сезоне-2024/2025 на его счету было пять «сухих» матчей из 54 сыгранных.

Один шат-аут — лучший на текущий момент показатель сезона среди всех голкиперов НХЛ. Помимо Сергея Бобровского, его достигли ещё восемь вратарей, в том числе российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Барков зарядил кричалку в честь Бобровского на параде «Флориды»

Материалы по теме
«Флорида» с Бобровским обыграла «Вегас», Дорофеев и Барбашёв – без очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android